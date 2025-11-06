Prognoza ceny Soul Graph (GRPH) (USD)

Sprawdź prognozy cen Soul Graph na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość GRPH w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup GRPH

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Soul Graph % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Soul Graph na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Soul Graph (GRPH) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Soul Graph może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.003316. Prognoza ceny Soul Graph (GRPH) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Soul Graph może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.003482. Prognoza ceny Soul Graph (GRPH) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GRPH na 2027 rok wyniesie $ 0.003656 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Soul Graph (GRPH) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GRPH na 2028 rok wyniesie $ 0.003839 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Soul Graph (GRPH) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GRPH w 2029 roku wyniesie $ 0.004031 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Soul Graph (GRPH) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GRPH w 2030 roku wyniesie $ 0.004233 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Soul Graph (GRPH) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Soul Graph może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.006895. Prognoza ceny Soul Graph (GRPH) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Soul Graph może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.011232. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.003316 0.00%

2026 $ 0.003482 5.00%

2027 $ 0.003656 10.25%

2028 $ 0.003839 15.76%

2029 $ 0.004031 21.55%

2030 $ 0.004233 27.63%

2031 $ 0.004444 34.01%

2032 $ 0.004667 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.004900 47.75%

2034 $ 0.005145 55.13%

2035 $ 0.005402 62.89%

2036 $ 0.005673 71.03%

2037 $ 0.005956 79.59%

2038 $ 0.006254 88.56%

2039 $ 0.006567 97.99%

2040 $ 0.006895 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Soul Graph na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.003316 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.003317 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.003320 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.003330 0.41% Prognoza ceny Soul Graph (GRPH) na dziś Przewidywana cena dla GRPH w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.003316 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Soul Graph (GRPH) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny GRPH z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.003317 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Soul Graph (GRPH) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla GRPH, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.003320 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Soul Graph (GRPH) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena GRPH wynosi $0.003330 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Soul Graph Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 3.33M$ 3.33M $ 3.33M Podaż w obiegu 999.89M 999.89M 999.89M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena GRPH to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto GRPH ma podaż w obiegu wynoszącą 999.89M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 3.33M. Zobacz na żywo cenę GRPH

Historyczna cena Soul Graph Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Soul Graph, cena Soul Graph wynosi 0.003316USD. Podaż w obiegu Soul Graph (GRPH) wynosi 999.89M GRPH , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $3,329,855 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -8.39% $ -0.000304 $ 0.003701 $ 0.003310

7 D 88.70% $ 0.002942 $ 0.003701 $ 0.001497

30 Dni 122.50% $ 0.004063 $ 0.003701 $ 0.001497 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Soul Graph zanotował zmianę ceny o $-0.000304 , co stanowi -8.39% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Soul Graph osiągnął maksimum na poziomie $0.003701 i minimum na poziomie $0.001497 . Zanotowano zmianę ceny o 88.70% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał GRPH do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Soul Graph o 122.50% , co odpowiada około $0.004063 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny GRPH.

Jak działa moduł przewidywania ceny Soul Graph (GRPH)? Moduł predykcji ceny Soul Graph to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu GRPH. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Soul Graph na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów GRPH, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Soul Graph. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość GRPH. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę GRPH, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Soul Graph.

Dlaczego prognoaza ceny GRPH jest ważna?

Prognozy cen GRPH są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w GRPH? Według Twoich prognoz GRPH osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny GRPH na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Soul Graph (GRPH), przewidywana cena GRPH osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 GRPH w 2026 roku? Cena 1 Soul Graph (GRPH) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz GRPH wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena GRPH w 2027 roku? Soul Graph (GRPH) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GRPH do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GRPH w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Soul Graph (GRPH) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GRPH w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Soul Graph (GRPH) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 GRPH w 2030 roku? Cena 1 Soul Graph (GRPH) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz GRPH wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny GRPH na 2040 rok? Soul Graph (GRPH) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GRPH do 2040 roku.