Prognoza ceny Hyve (HYVE) (USD)

Sprawdź prognozy cen Hyve na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość HYVE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Hyve
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Hyve
Rzeczywista
Prognozowana
Prognoza ceny Hyve na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Hyve (HYVE) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Hyve może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.002367.

Prognoza ceny Hyve (HYVE) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Hyve może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.002486.

Prognoza ceny Hyve (HYVE) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HYVE na 2027 rok wyniesie $ 0.002610 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Hyve (HYVE) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HYVE na 2028 rok wyniesie $ 0.002741 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Hyve (HYVE) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HYVE w 2029 roku wyniesie $ 0.002878 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Hyve (HYVE) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HYVE w 2030 roku wyniesie $ 0.003022 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Hyve (HYVE) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Hyve może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.004922.

Prognoza ceny Hyve (HYVE) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Hyve może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.008018.

Krótkoterminowa prognoza ceny Hyve na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Prognoza ceny Hyve (HYVE) na dziś

Przewidywana cena dla HYVE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.002367. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Hyve (HYVE) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny HYVE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.002368. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Hyve (HYVE) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla HYVE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.002370. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Hyve (HYVE) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena HYVE wynosi $0.002377. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Hyve

Historyczna cena Hyve

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Hyve, cena Hyve wynosi 0.002367USD. Podaż w obiegu Hyve (HYVE) wynosi 76.27M HYVE, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $181,901.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    -16.75%
    $ -0.000476
    $ 0.002844
    $ 0.002036
  • 7 D
    9.13%
    $ 0.000216
    $ 0.002901
    $ 0.001984
  • 30 Dni
    -13.94%
    $ -0.000330
    $ 0.002901
    $ 0.001984
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Hyve zanotował zmianę ceny o $-0.000476, co stanowi -16.75% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Hyve osiągnął maksimum na poziomie $0.002901 i minimum na poziomie $0.001984. Zanotowano zmianę ceny o 9.13%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał HYVE do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Hyve o -13.94%, co odpowiada około $-0.000330 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny HYVE.

Jak działa moduł przewidywania ceny Hyve (HYVE)?

Moduł predykcji ceny Hyve to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu HYVE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Hyve na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów HYVE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Hyve. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość HYVE.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę HYVE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Hyve.

Dlaczego prognoaza ceny HYVE jest ważna?

Prognozy cen HYVE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w HYVE?
Według Twoich prognoz HYVE osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny HYVE na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Hyve (HYVE), przewidywana cena HYVE osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 HYVE w 2026 roku?
Cena 1 Hyve (HYVE) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz HYVE wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena HYVE w 2027 roku?
Hyve (HYVE) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HYVE do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa HYVE w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Hyve (HYVE) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa HYVE w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Hyve (HYVE) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 HYVE w 2030 roku?
Cena 1 Hyve (HYVE) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz HYVE wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny HYVE na 2040 rok?
Hyve (HYVE) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HYVE do 2040 roku.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 20:47:30 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.