Zeusshield (ZSC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.088223$ 0.088223 $ 0.088223 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.41% Prisendring (1D) -2.82% Prisendring (7D) -2.24% Prisendring (7D) -2.24%

Zeusshield (ZSC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ZSC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZSC er $ 0.088223, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZSC endret seg med -0.41% i løpet av den siste timen, -2.82% over 24 timer og -2.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zeusshield (ZSC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 130.09K$ 130.09K $ 130.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 374.49K$ 374.49K $ 374.49K Opplagsforsyning 1.96B 1.96B 1.96B Total forsyning 5,642,500,000.0 5,642,500,000.0 5,642,500,000.0

Nåværende markedsverdi på Zeusshield er $ 130.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZSC er 1.96B, med en total tilgang på 5642500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 374.49K.