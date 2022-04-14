Zeusshield (ZSC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zeusshield (ZSC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zeusshield (ZSC) Informasjon Zeusshield System is Blockchain AI insurance solution. We use blockchain to apply the trust management into the insurance servcies, and thus building up a a new insurance ecosystem with the provision of precision marketing and intelligent insurance claims. Offisiell nettside: https://zsc.io/ Kjøp ZSC nå!

Zeusshield (ZSC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zeusshield (ZSC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 134.88K $ 134.88K $ 134.88K Total forsyning: $ 5.64B $ 5.64B $ 5.64B Sirkulerende forsyning: $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 388.29K $ 388.29K $ 388.29K All-time high: $ 0.088223 $ 0.088223 $ 0.088223 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Zeusshield (ZSC) pris

Zeusshield (ZSC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zeusshield (ZSC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZSC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZSC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZSCs tokenomics, kan du utforske ZSC tokenets livepris!

