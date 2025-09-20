Zenon (ZNN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.422855 $ 0.422855 $ 0.422855 24 timer lav $ 0.446392 $ 0.446392 $ 0.446392 24 timer høy 24 timer lav $ 0.422855$ 0.422855 $ 0.422855 24 timer høy $ 0.446392$ 0.446392 $ 0.446392 All Time High $ 5.53$ 5.53 $ 5.53 Laveste pris $ 0.110964$ 0.110964 $ 0.110964 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) +0.30% Prisendring (7D) -13.39% Prisendring (7D) -13.39%

Zenon (ZNN) sanntidsprisen er $0.426323. I løpet av de siste 24 timene har ZNN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.422855 og et toppnivå på $ 0.446392, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZNN er $ 5.53, mens den rekordlave prisen er $ 0.110964.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZNN endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, +0.30% over 24 timer og -13.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zenon (ZNN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.43M$ 5.43M $ 5.43M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.43M$ 5.43M $ 5.43M Opplagsforsyning 12.74M 12.74M 12.74M Total forsyning 12,741,792.17320015 12,741,792.17320015 12,741,792.17320015

Nåværende markedsverdi på Zenon er $ 5.43M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZNN er 12.74M, med en total tilgang på 12741792.17320015. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.43M.