Dagens Highstreet livepris er 0.5534 USD. Spor prisoppdateringer for HIGH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HIGH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Highstreet livepris er 0.5534 USD. Spor prisoppdateringer for HIGH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HIGH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HIGH

HIGH Prisinformasjon

HIGH teknisk dokument

HIGH Offisiell nettside

HIGH tokenomics

HIGH Prisprognose

HIGH-historikk

HIGH Kjøpeguide

HIGH-til-fiat-valutakonverter

HIGH Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Highstreet Logo

Highstreet Pris(HIGH)

1 HIGH til USD livepris:

$0.5533
$0.5533$0.5533
+0.39%1D
USD
Highstreet (HIGH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:11:32 (UTC+8)

Highstreet (HIGH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.5456
$ 0.5456$ 0.5456
24 timer lav
$ 0.5793
$ 0.5793$ 0.5793
24 timer høy

$ 0.5456
$ 0.5456$ 0.5456

$ 0.5793
$ 0.5793$ 0.5793

$ 40.2582090224571
$ 40.2582090224571$ 40.2582090224571

$ 0.3412480229055489
$ 0.3412480229055489$ 0.3412480229055489

+0.54%

+0.39%

-1.48%

-1.48%

Highstreet (HIGH) sanntidsprisen er $ 0.5534. I løpet av de siste 24 timene har HIGH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.5456 og et toppnivå på $ 0.5793, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HIGH er $ 40.2582090224571, mens den rekordlave prisen er $ 0.3412480229055489.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HIGH endret seg med +0.54% i løpet av den siste timen, +0.39% over 24 timer og -1.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Highstreet (HIGH) Markedsinformasjon

No.638

$ 42.94M
$ 42.94M$ 42.94M

$ 411.58K
$ 411.58K$ 411.58K

$ 55.34M
$ 55.34M$ 55.34M

77.59M
77.59M 77.59M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

77.59%

BSC

Nåværende markedsverdi på Highstreet er $ 42.94M, med et 24-timers handelsvolum på $ 411.58K. Den sirkulerende forsyningen på HIGH er 77.59M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 55.34M.

Highstreet (HIGH) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Highstreet for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.002149+0.39%
30 dager$ -0.0192-3.36%
60 dager$ -0.1251-18.44%
90 dager$ +0.0646+13.21%
Highstreet Prisendring i dag

I dag registrerte HIGH en endring på $ +0.002149 (+0.39%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Highstreet 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0192 (-3.36%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Highstreet 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HIGH en endring på $ -0.1251 (-18.44%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Highstreet 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0646+13.21% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Highstreet (HIGH)?

Sjekk ut Highstreet Prishistorikk-siden nå.

Hva er Highstreet (HIGH)

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

Highstreet er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Highstreet investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HIGH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Highstreet på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Highstreet kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Highstreet Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Highstreet (HIGH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Highstreet (HIGH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Highstreet.

Sjekk Highstreetprisprognosen nå!

Highstreet (HIGH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Highstreet (HIGH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HIGH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Highstreet (HIGH)

Leter du etter hvordan du kjøperHighstreet? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Highstreet på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HIGH til lokale valutaer

1 Highstreet(HIGH) til VND
14,562.721
1 Highstreet(HIGH) til AUD
A$0.835634
1 Highstreet(HIGH) til GBP
0.409516
1 Highstreet(HIGH) til EUR
0.47039
1 Highstreet(HIGH) til USD
$0.5534
1 Highstreet(HIGH) til MYR
RM2.32428
1 Highstreet(HIGH) til TRY
22.899692
1 Highstreet(HIGH) til JPY
¥81.3498
1 Highstreet(HIGH) til ARS
ARS$816.220728
1 Highstreet(HIGH) til RUB
46.2089
1 Highstreet(HIGH) til INR
48.749006
1 Highstreet(HIGH) til IDR
Rp9,223.329644
1 Highstreet(HIGH) til KRW
772.900576
1 Highstreet(HIGH) til PHP
31.549334
1 Highstreet(HIGH) til EGP
￡E.26.651744
1 Highstreet(HIGH) til BRL
R$2.938554
1 Highstreet(HIGH) til CAD
C$0.758158
1 Highstreet(HIGH) til BDT
67.370916
1 Highstreet(HIGH) til NGN
827.200184
1 Highstreet(HIGH) til COP
$2,161.71875
1 Highstreet(HIGH) til ZAR
R.9.590422
1 Highstreet(HIGH) til UAH
22.866488
1 Highstreet(HIGH) til TZS
T.Sh.1,369.797816
1 Highstreet(HIGH) til VES
Bs90.2042
1 Highstreet(HIGH) til CLP
$528.497
1 Highstreet(HIGH) til PKR
Rs157.077056
1 Highstreet(HIGH) til KZT
299.616294
1 Highstreet(HIGH) til THB
฿17.59812
1 Highstreet(HIGH) til TWD
NT$16.723748
1 Highstreet(HIGH) til AED
د.إ2.030978
1 Highstreet(HIGH) til CHF
Fr0.437186
1 Highstreet(HIGH) til HKD
HK$4.299918
1 Highstreet(HIGH) til AMD
֏211.78618
1 Highstreet(HIGH) til MAD
.د.م4.991668
1 Highstreet(HIGH) til MXN
$10.177026
1 Highstreet(HIGH) til SAR
ريال2.07525
1 Highstreet(HIGH) til ETB
Br79.451638
1 Highstreet(HIGH) til KES
KSh71.488212
1 Highstreet(HIGH) til JOD
د.أ0.3923606
1 Highstreet(HIGH) til PLN
2.003308
1 Highstreet(HIGH) til RON
лв2.390688
1 Highstreet(HIGH) til SEK
kr5.207494
1 Highstreet(HIGH) til BGN
лв0.918644
1 Highstreet(HIGH) til HUF
Ft183.850548
1 Highstreet(HIGH) til CZK
11.444312
1 Highstreet(HIGH) til KWD
د.ك0.168787
1 Highstreet(HIGH) til ILS
1.842822
1 Highstreet(HIGH) til BOB
Bs3.823994
1 Highstreet(HIGH) til AZN
0.94078
1 Highstreet(HIGH) til TJS
SM5.179824
1 Highstreet(HIGH) til GEL
1.49418
1 Highstreet(HIGH) til AOA
Kz504.462838
1 Highstreet(HIGH) til BHD
.د.ب0.2086318
1 Highstreet(HIGH) til BMD
$0.5534
1 Highstreet(HIGH) til DKK
kr3.51409
1 Highstreet(HIGH) til HNL
L14.504614
1 Highstreet(HIGH) til MUR
25.091156
1 Highstreet(HIGH) til NAD
$9.60149
1 Highstreet(HIGH) til NOK
kr5.500796
1 Highstreet(HIGH) til NZD
$0.94078
1 Highstreet(HIGH) til PAB
B/.0.5534
1 Highstreet(HIGH) til PGK
K2.313212
1 Highstreet(HIGH) til QAR
ر.ق2.008842
1 Highstreet(HIGH) til RSD
дин.55.190582
1 Highstreet(HIGH) til UZS
soʻm6,832.093778
1 Highstreet(HIGH) til ALL
L45.633364
1 Highstreet(HIGH) til ANG
ƒ0.990586
1 Highstreet(HIGH) til AWG
ƒ0.99612
1 Highstreet(HIGH) til BBD
$1.1068
1 Highstreet(HIGH) til BAM
KM0.918644
1 Highstreet(HIGH) til BIF
Fr1,651.899
1 Highstreet(HIGH) til BND
$0.708352
1 Highstreet(HIGH) til BSD
$0.5534
1 Highstreet(HIGH) til JMD
$88.770894
1 Highstreet(HIGH) til KHR
2,222.487604
1 Highstreet(HIGH) til KMF
Fr231.3212
1 Highstreet(HIGH) til LAK
12,030.434542
1 Highstreet(HIGH) til LKR
Rs167.392432
1 Highstreet(HIGH) til MDL
L9.1311
1 Highstreet(HIGH) til MGA
Ar2,448.667718
1 Highstreet(HIGH) til MOP
P4.432734
1 Highstreet(HIGH) til MVR
8.46702
1 Highstreet(HIGH) til MWK
MK960.763274
1 Highstreet(HIGH) til MZN
MT35.36226
1 Highstreet(HIGH) til NPR
Rs77.985128
1 Highstreet(HIGH) til PYG
3,952.3828
1 Highstreet(HIGH) til RWF
Fr801.8766
1 Highstreet(HIGH) til SBD
$4.53788
1 Highstreet(HIGH) til SCR
7.930222
1 Highstreet(HIGH) til SRD
$21.079006
1 Highstreet(HIGH) til SVC
$4.84225
1 Highstreet(HIGH) til SZL
L9.60149
1 Highstreet(HIGH) til TMT
m1.9369
1 Highstreet(HIGH) til TND
د.ت1.610394
1 Highstreet(HIGH) til TTD
$3.746518
1 Highstreet(HIGH) til UGX
Sh1,941.3272
1 Highstreet(HIGH) til XAF
Fr308.7972
1 Highstreet(HIGH) til XCD
$1.49418
1 Highstreet(HIGH) til XOF
Fr308.7972
1 Highstreet(HIGH) til XPF
Fr55.8934
1 Highstreet(HIGH) til BWP
P7.371288
1 Highstreet(HIGH) til BZD
$1.112334
1 Highstreet(HIGH) til CVE
$51.897852
1 Highstreet(HIGH) til DJF
Fr97.9518
1 Highstreet(HIGH) til DOP
$34.321868
1 Highstreet(HIGH) til DZD
د.ج71.698504
1 Highstreet(HIGH) til FJD
$1.24515
1 Highstreet(HIGH) til GNF
Fr4,811.813
1 Highstreet(HIGH) til GTQ
Q4.239044
1 Highstreet(HIGH) til GYD
$115.821086
1 Highstreet(HIGH) til ISK
kr66.9614

Highstreet Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Highstreet, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Highstreet nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Highstreet

Hvor mye er Highstreet (HIGH) verdt i dag?
Live HIGH prisen i USD er 0.5534 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HIGH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HIGH til USD er $ 0.5534. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Highstreet?
Markedsverdien for HIGH er $ 42.94M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HIGH?
Den sirkulerende forsyningen av HIGH er 77.59M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHIGH ?
HIGH oppnådde en ATH-pris på 40.2582090224571 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HIGH?
HIGH så en ATL-pris på 0.3412480229055489 USD.
Hva er handelsvolumet til HIGH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HIGH er $ 411.58K USD.
Vil HIGH gå høyere i år?
HIGH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HIGH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:11:32 (UTC+8)

Highstreet (HIGH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

HIGH-til-USD-kalkulator

Beløp

HIGH
HIGH
USD
USD

1 HIGH = 0.5534 USD

Handle HIGH

HIGHUSDT
$0.5533
$0.5533$0.5533
+0.41%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker