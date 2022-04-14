XTP (XTP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XTP (XTP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XTP (XTP) Informasjon Tap offers one-stop services for all cryptocurrency participants, removing financial boundaries by supporting seamless connections with all banks and exchanges. After depositing fiat currency into XTP, users can trade various cryptocurrencies using one app and a single KYC process. Users can also send any crypto asset to anyone, anywhere in the world for free and the asset can be used by the recipient instantly. Offisiell nettside: https://www.withtap.com/ Kjøp XTP nå!

XTP (XTP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XTP (XTP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 3.78B $ 3.78B $ 3.78B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.40M $ 6.40M $ 6.40M All-time high: $ 0.402555 $ 0.402555 $ 0.402555 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00064032 $ 0.00064032 $ 0.00064032 Lær mer om XTP (XTP) pris

XTP (XTP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XTP (XTP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XTP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XTP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XTPs tokenomics, kan du utforske XTP tokenets livepris!

