XTP (XTP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.402555$ 0.402555 $ 0.402555 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +8.59% Prisendring (1D) +2.59% Prisendring (7D) +23.87% Prisendring (7D) +23.87%

XTP (XTP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har XTP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XTP er $ 0.402555, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XTP endret seg med +8.59% i løpet av den siste timen, +2.59% over 24 timer og +23.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XTP (XTP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.51M$ 6.51M $ 6.51M Opplagsforsyning 3.78B 3.78B 3.78B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på XTP er $ 2.46M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XTP er 3.78B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.51M.