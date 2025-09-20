WOWswap (WOW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03191733 $ 0.03191733 $ 0.03191733 24 timer lav $ 0.03265848 $ 0.03265848 $ 0.03265848 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03191733$ 0.03191733 $ 0.03191733 24 timer høy $ 0.03265848$ 0.03265848 $ 0.03265848 All Time High $ 70.0$ 70.0 $ 70.0 Laveste pris $ 0.01135594$ 0.01135594 $ 0.01135594 Prisendring (1H) -0.45% Prisendring (1D) +1.33% Prisendring (7D) +4.74% Prisendring (7D) +4.74%

WOWswap (WOW) sanntidsprisen er $0.03246991. I løpet av de siste 24 timene har WOW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03191733 og et toppnivå på $ 0.03265848, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WOW er $ 70.0, mens den rekordlave prisen er $ 0.01135594.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WOW endret seg med -0.45% i løpet av den siste timen, +1.33% over 24 timer og +4.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WOWswap (WOW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.32K$ 21.32K $ 21.32K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.47K$ 32.47K $ 32.47K Opplagsforsyning 656.67K 656.67K 656.67K Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på WOWswap er $ 21.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WOW er 656.67K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.47K.