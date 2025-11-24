WORK pris i dag

Sanntids WORK (WORK) pris i dag er $ 0.00008648, med en 3.33% endring de siste 24 timene. Nåværende WORK til USD konverteringssats er $ 0.00008648 per WORK.

WORK rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 86,479, med en sirkulerende forsyning på 1000.00M WORK. I løpet av de siste 24 timene WORK har den blitt handlet mellom $ 0.00008279(laveste) og $ 0.00008648 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00489791, mens tidenes laveste notering var $ 0.00007517.

Kortsiktig har WORK beveget seg -- i løpet av den siste timen og +5.85% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

WORK (WORK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 86.48K$ 86.48K $ 86.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 86.48K$ 86.48K $ 86.48K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,997,534.39 999,997,534.39 999,997,534.39

Nåværende markedsverdi på WORK er $ 86.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WORK er 1000.00M, med en total tilgang på 999997534.39. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 86.48K.