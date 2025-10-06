Kjøp kryptoMarkederSpotFuturesUSOILTjeneArrangementssenter
Sanntidspris for Work402 er i dag 0.0002859 USD.WORK markedsverdien er -- USD. Spor sanntids WORK til USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

Mer om WORK

WORK Prisinformasjon

Hva er WORK

WORK tokenomics

WORK Prisprognose

WORK-historikk

WORK Kjøpeguide

WORK-til-fiat-valutakonverter

WORK Spot

Work402 Logo

Work402 Pris(WORK)

1 WORK til USD livepris:

$0.0002859
$0.0002859
-12.62%1D
USD
Work402 (WORK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-03-09 14:58:20 (UTC+8)

Work402 pris i dag

Sanntids Work402 (WORK) pris i dag er $ 0.0002859, med en 12.62% endring de siste 24 timene. Nåværende WORK til USD konverteringssats er $ 0.0002859 per WORK.

Work402 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- WORK. I løpet av de siste 24 timene WORK har den blitt handlet mellom $ 0.0002681(laveste) og $ 0.0003852 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har WORK beveget seg +1.09% i løpet av den siste timen og +2.58% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 55.25K.

Work402 (WORK) Markedsinformasjon

$ 55.25K
$ 55.25K

$ 0.00
$ 0.00

BASE

Nåværende markedsverdi på Work402 er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.25K. Den sirkulerende forsyningen på WORK er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.

Work402 prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0002681
$ 0.0002681
24 timer lav
$ 0.0003852
$ 0.0003852
24 timer høy

$ 0.0002681
$ 0.0002681

$ 0.0003852
$ 0.0003852

+1.09%

-12.62%

+2.58%

+2.58%

Work402 (WORK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Work402 for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000041292-12.62%
30 dager$ -0.0002141-42.82%
60 dager$ -0.0002141-42.82%
90 dager$ -0.0002141-42.82%
Work402 Prisendring i dag

I dag registrerte WORK en endring på $ -0.000041292 (-12.62%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Work402 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0002141 (-42.82%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Work402 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WORK en endring på $ -0.0002141 (-42.82%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Work402 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0002141-42.82% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Work402 (WORK)?

Sjekk ut Work402 Prishistorikk-siden nå.

Prisforutsigelse for Work402

Work402 (WORK) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WORK for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Work402 (WORK) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på Work402 potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hvilken pris Work402 som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for WORK prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på Work402 Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere Work402 i Norge

Klar til å komme i gang med Work402? Kjøp av WORK er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper Work402. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte Work402 (WORK) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil Work402 umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe Work402 (WORK) Guide

Hva kan du gjøre med Work402

Å eie Work402 lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

  • Utforsk MEXC Spot-markedet

    Utforsk MEXC Spot-markedet

    Handle 2,800+ tokens med ultralave gebyrer.

    Futures-handel

    Futures-handel

    Handle med opptil 500x belåning og dyp likviditet.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Sett inn tokens og tjen fantastiske airdrops.

    MEXC før-markedet

    MEXC før-markedet

    Kjøp og selg nye tokens før de offisielt er notert.

Handel med ekstremt lave gebyrer på MEXC

Å kjøpe Work402 (WORK) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

Gebyrer for spothandel:
--
Utsteder
--
Taker
Avgifter for futureshandel:
--
Utsteder
--
Taker

Sjekk ut MEXCs konkurransedyktige handelsgebyrer

Videre kan du handle utvalgte spottokens helt uten gebyrer via MEXCs Zero Fee Fest.

Work402 Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Work402, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Work402

Siden sist oppdatert: 2026-03-09 14:58:20 (UTC+8)

Work402 (WORK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
02-11 14:20:00Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Work402 Populære nyheter

Hvorfor taper så mange mennesker fortsatt penger i en bølgeløp?

Hvorfor taper så mange mennesker fortsatt penger i en bølgeløp?

October 6, 2025
Veksten av Bitcoin Lag 2 Nettverk: Forstå Teknologi som Former Bitcoins Fremtid i 2025

Veksten av Bitcoin Lag 2 Nettverk: Forstå Teknologi som Former Bitcoins Fremtid i 2025

October 6, 2025
Altcoins i 2025: Når TOTAL3 når nye høyder, men porteføljen din ikke beveger seg

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 når nye høyder, men porteføljen din ikke beveger seg

October 5, 2025
Se mer

Utforsk mer om Work402

WORK USDT (futures-handel)

Gå long eller short på WORK med belåning. Utforsk WORK USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.

Handle Work402 (WORK) markeder på MEXC

Utforsk spot- og futuresmarkeder, se Work402 sanntidspris, volum og handle direkte.

Par
Pris
24h endring
24h volum
WORK/USDT
$0.0002859
$0.0002859
-12.59%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.0000000

$0.4749

$0.0509

$7.0000

$0.4749

$0.0001365

$0.025300

$0.02659

$4.421

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

WORK-til-USD-kalkulator

Beløp

WORK
WORK
USD
USD

1 WORK = 0.0002859 USD