Woof (WOOF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.0010024 $ 0.0010024 $ 0.0010024 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.0010024$ 0.0010024 $ 0.0010024 All Time High $ 0.01513324$ 0.01513324 $ 0.01513324 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -8.36% Prisendring (7D) +3.86% Prisendring (7D) +3.86%

Woof (WOOF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WOOF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.0010024, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WOOF er $ 0.01513324, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WOOF endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -8.36% over 24 timer og +3.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Woof (WOOF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 431.82K$ 431.82K $ 431.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 910.19K$ 910.19K $ 910.19K Opplagsforsyning 474.43M 474.43M 474.43M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Woof er $ 431.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WOOF er 474.43M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 910.19K.