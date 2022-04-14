Woof (WOOF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Woof (WOOF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Woof (WOOF) Informasjon Woof is building at the cross section of Gaming x AI x Culture. Woof will transform how users interact with the crypto gaming space. It harnesses a robust three-year proprietary dataset, ranging from detailed game reports and qualitative analyses to builder insights and degen analysis. It fuses that data with real-time on-chain data from GamesLab Analytics. The platform uses a bespoke AI model to deliver actionable insights, personalized notifications, and market alerts through its WoofXBT engine and companion app, empowering gamers, investors, and industry participants to confidently navigate the fast-paced world of crypto gaming. Woof aims to make Crypto Gaming fun again. Hosting live in-person events such as WolvesDEN and CreatorDEN, spreading crypto gaming culture worldwide. Offisiell nettside: https://www.woofai.co/ Kjøp WOOF nå!

Woof (WOOF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Woof (WOOF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 402.26K $ 402.26K $ 402.26K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 474.43M $ 474.43M $ 474.43M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 847.87K $ 847.87K $ 847.87K All-time high: $ 0.01513324 $ 0.01513324 $ 0.01513324 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00084643 $ 0.00084643 $ 0.00084643 Lær mer om Woof (WOOF) pris

Woof (WOOF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Woof (WOOF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WOOF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WOOF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WOOFs tokenomics, kan du utforske WOOF tokenets livepris!

