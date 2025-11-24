WLF TOKEN pris i dag

Sanntids WLF TOKEN (WLF) pris i dag er $ 0.00121337, med en 0.57% endring de siste 24 timene. Nåværende WLF til USD konverteringssats er $ 0.00121337 per WLF.

WLF TOKEN rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,507,169, med en sirkulerende forsyning på 2.89B WLF. I løpet av de siste 24 timene WLF har den blitt handlet mellom $ 0.00121327(laveste) og $ 0.00122135 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0021434, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har WLF beveget seg -0.16% i løpet av den siste timen og -1.12% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

WLF TOKEN (WLF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.27M$ 24.27M $ 24.27M Opplagsforsyning 2.89B 2.89B 2.89B Total forsyning 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på WLF TOKEN er $ 3.51M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WLF er 2.89B, med en total tilgang på 20000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.27M.