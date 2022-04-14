willy (WILLY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i willy (WILLY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

willy (WILLY) Informasjon WILLY CTO led by ex Billy Mod Ace Ventura aka Lloyd Christmas who led Billy to 200M MCAP. Lloyd Christmas saved $Billy and hes back again. Join the TG VC to learn more. 100m is programmed. We will forge our way to becoming and established token in the crypto space. Massive marketing and networking plans to ensure its success. The $WILLY success story will go down in history with its continued unwavering success. Offisiell nettside: https://willysolana.webby.fun/ Kjøp WILLY nå!

willy (WILLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for willy (WILLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.52K $ 16.52K $ 16.52K Total forsyning: $ 996.58M $ 996.58M $ 996.58M Sirkulerende forsyning: $ 996.58M $ 996.58M $ 996.58M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.52K $ 16.52K $ 16.52K All-time high: $ 0.00158377 $ 0.00158377 $ 0.00158377 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om willy (WILLY) pris

willy (WILLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak willy (WILLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WILLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WILLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WILLYs tokenomics, kan du utforske WILLY tokenets livepris!

WILLY prisforutsigelse Vil du vite hvor WILLY kan være på vei? Vår WILLY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WILLY tokenets prisforutsigelse nå!

