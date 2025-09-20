willy (WILLY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001632 24 timer lav $ 0.00001683 24 timer høy All Time High $ 0.00158377 Laveste pris $ 0.00000715 Prisendring (1H) -0.65% Prisendring (1D) -1.35% Prisendring (7D) +2.49%

willy (WILLY) sanntidsprisen er $0.0000164. I løpet av de siste 24 timene har WILLY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001632 og et toppnivå på $ 0.00001683, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WILLY er $ 0.00158377, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000715.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WILLY endret seg med -0.65% i løpet av den siste timen, -1.35% over 24 timer og +2.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

willy (WILLY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.43K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.43K Opplagsforsyning 996.60M Total forsyning 996,601,539.551863

Nåværende markedsverdi på willy er $ 16.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WILLY er 996.60M, med en total tilgang på 996601539.551863. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.43K.