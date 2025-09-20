Vidya (VIDYA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0180656 $ 0.0180656 $ 0.0180656 24 timer lav $ 0.02103899 $ 0.02103899 $ 0.02103899 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0180656$ 0.0180656 $ 0.0180656 24 timer høy $ 0.02103899$ 0.02103899 $ 0.02103899 All Time High $ 0.554225$ 0.554225 $ 0.554225 Laveste pris $ 0.01275099$ 0.01275099 $ 0.01275099 Prisendring (1H) +0.13% Prisendring (1D) -1.49% Prisendring (7D) -5.53% Prisendring (7D) -5.53%

Vidya (VIDYA) sanntidsprisen er $0.01838106. I løpet av de siste 24 timene har VIDYA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0180656 og et toppnivå på $ 0.02103899, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VIDYA er $ 0.554225, mens den rekordlave prisen er $ 0.01275099.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VIDYA endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -1.49% over 24 timer og -5.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vidya (VIDYA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 756.90K$ 756.90K $ 756.90K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 919.05K$ 919.05K $ 919.05K Opplagsforsyning 41.18M 41.18M 41.18M Total forsyning 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Vidya er $ 756.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VIDYA er 41.18M, med en total tilgang på 50000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 919.05K.