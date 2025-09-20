Usual ETH (ETH0) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,452.91 $ 4,452.91 $ 4,452.91 24 timer lav $ 4,593.73 $ 4,593.73 $ 4,593.73 24 timer høy 24 timer lav $ 4,452.91$ 4,452.91 $ 4,452.91 24 timer høy $ 4,593.73$ 4,593.73 $ 4,593.73 All Time High $ 4,937.82$ 4,937.82 $ 4,937.82 Laveste pris $ 2,133.68$ 2,133.68 $ 2,133.68 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -2.93% Prisendring (7D) -5.17% Prisendring (7D) -5.17%

Usual ETH (ETH0) sanntidsprisen er $4,457.06. I løpet av de siste 24 timene har ETH0 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,452.91 og et toppnivå på $ 4,593.73, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ETH0 er $ 4,937.82, mens den rekordlave prisen er $ 2,133.68.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ETH0 endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -2.93% over 24 timer og -5.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Usual ETH (ETH0) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 68.73M$ 68.73M $ 68.73M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 68.73M$ 68.73M $ 68.73M Opplagsforsyning 15.43K 15.43K 15.43K Total forsyning 15,432.29413394182 15,432.29413394182 15,432.29413394182

Nåværende markedsverdi på Usual ETH er $ 68.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ETH0 er 15.43K, med en total tilgang på 15432.29413394182. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 68.73M.