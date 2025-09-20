USAID (USAID) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002837 $ 0.00002837 $ 0.00002837 24 timer lav $ 0.00002931 $ 0.00002931 $ 0.00002931 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002837$ 0.00002837 $ 0.00002837 24 timer høy $ 0.00002931$ 0.00002931 $ 0.00002931 All Time High $ 0.00454852$ 0.00454852 $ 0.00454852 Laveste pris $ 0.00002197$ 0.00002197 $ 0.00002197 Prisendring (1H) -0.33% Prisendring (1D) -1.45% Prisendring (7D) -8.59% Prisendring (7D) -8.59%

USAID (USAID) sanntidsprisen er $0.00002861. I løpet av de siste 24 timene har USAID blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002837 og et toppnivå på $ 0.00002931, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USAID er $ 0.00454852, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002197.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USAID endret seg med -0.33% i løpet av den siste timen, -1.45% over 24 timer og -8.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

USAID (USAID) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 28.74K$ 28.74K $ 28.74K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.74K$ 28.74K $ 28.74K Opplagsforsyning 999.14M 999.14M 999.14M Total forsyning 999,137,564.278223 999,137,564.278223 999,137,564.278223

Nåværende markedsverdi på USAID er $ 28.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USAID er 999.14M, med en total tilgang på 999137564.278223. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.74K.