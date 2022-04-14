USAID (USAID) tokenomics Oppdag viktig innsikt i USAID (USAID), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

USAID (USAID) Informasjon USAID is frauding American Citizens we want to be heard Elon Musk D.O.G.E and president Trump have to take back control. We need this token for the US. All illegal actions have to be seen. We are here for the people of the US and around the world. Afford in community will be rewarded we are the OG Token for this mess. We stay strong against corruption around the globe. Help us to gain attention. Make American great again and rise the crypto market for a bright future Offisiell nettside: https://pump.fun/coin/6P8ixuqGZpfyHAxyxbU4a31vsMiFiCQjBzVV58gPpump Kjøp USAID nå!

USAID (USAID) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for USAID (USAID), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.57K $ 28.57K $ 28.57K Total forsyning: $ 999.14M $ 999.14M $ 999.14M Sirkulerende forsyning: $ 999.14M $ 999.14M $ 999.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.57K $ 28.57K $ 28.57K All-time high: $ 0.00454852 $ 0.00454852 $ 0.00454852 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om USAID (USAID) pris

USAID (USAID) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak USAID (USAID) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USAID tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USAID tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USAIDs tokenomics, kan du utforske USAID tokenets livepris!

