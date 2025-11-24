UpTop pris i dag

Sanntids UpTop (UPTOP) pris i dag er $ 0.0027224, med en 1.31% endring de siste 24 timene. Nåværende UPTOP til USD konverteringssats er $ 0.0027224 per UPTOP.

UpTop rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 573,033, med en sirkulerende forsyning på 210.00M UPTOP. I løpet av de siste 24 timene UPTOP har den blitt handlet mellom $ 0.00271479(laveste) og $ 0.00277148 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04540951, mens tidenes laveste notering var $ 0.00269655.

Kortsiktig har UPTOP beveget seg -0.19% i løpet av den siste timen og -0.35% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

UpTop (UPTOP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 573.03K$ 573.03K $ 573.03K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M Opplagsforsyning 210.00M 210.00M 210.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på UpTop er $ 573.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UPTOP er 210.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.73M.