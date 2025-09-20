UpStable (USTX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.058009$ 0.058009 $ 0.058009 Laveste pris $ 0.00192267$ 0.00192267 $ 0.00192267 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

UpStable (USTX) sanntidsprisen er $0.00299642. I løpet av de siste 24 timene har USTX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USTX er $ 0.058009, mens den rekordlave prisen er $ 0.00192267.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USTX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UpStable (USTX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.59K$ 18.59K $ 18.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 79.80K$ 79.80K $ 79.80K Opplagsforsyning 6.21M 6.21M 6.21M Total forsyning 26,631,703.435091 26,631,703.435091 26,631,703.435091

Nåværende markedsverdi på UpStable er $ 18.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USTX er 6.21M, med en total tilgang på 26631703.435091. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 79.80K.