UpStable (USTX) Informasjon USTX is a utility token deployed on Tron blockchain. Its purpose is to fill the gap between high yield tokens and stablecoins. High yield tokens have great growth potential but also exhibit a very high volatility and price fluctuations over short time. Stablecoins on the other hand have no volatility but they also cannot grow. USTX has its heart in the project DEX that implements a novel reserve liquidity management to allow the token price to grow over time with low volatility, making it ideal for value storage and as a means of payment for goods and services. The USTX DEX has a multiasset reserve made of stablecoins (USDT, USDC, USDJ and TUSD) and a smart contract driven liquidity management that mints and burns USTX in the reserve to enhance the price growth and reduce drawdown in case of sell-off. It's NOT a rebase token! Offisiell nettside: https://ustx.io Kjøp USTX nå!

UpStable (USTX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UpStable (USTX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.59K $ 18.59K $ 18.59K Total forsyning: $ 26.63M $ 26.63M $ 26.63M Sirkulerende forsyning: $ 6.21M $ 6.21M $ 6.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 79.80K $ 79.80K $ 79.80K All-time high: $ 0.058009 $ 0.058009 $ 0.058009 All-Time Low: $ 0.00192267 $ 0.00192267 $ 0.00192267 Nåværende pris: $ 0.00299642 $ 0.00299642 $ 0.00299642 Lær mer om UpStable (USTX) pris

UpStable (USTX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak UpStable (USTX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USTX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USTX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USTXs tokenomics, kan du utforske USTX tokenets livepris!

