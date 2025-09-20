Dagens Universal ETH livepris er 4,929.03 USD. Spor prisoppdateringer for UNIETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UNIETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Universal ETH livepris er 4,929.03 USD. Spor prisoppdateringer for UNIETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UNIETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$4,928.07
-2.70%1D
Universal ETH (UNIETH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:44:08 (UTC+8)

Universal ETH (UNIETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 4,905.75
24 timer lav
$ 5,079.12
24 timer høy

$ 4,905.75
$ 5,079.12
$ 5,430.83
$ 1,525.18
-0.14%

-2.86%

-5.25%

-5.25%

Universal ETH (UNIETH) sanntidsprisen er $4,929.03. I løpet av de siste 24 timene har UNIETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,905.75 og et toppnivå på $ 5,079.12, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNIETH er $ 5,430.83, mens den rekordlave prisen er $ 1,525.18.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNIETH endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -2.86% over 24 timer og -5.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Universal ETH (UNIETH) Markedsinformasjon

$ 54.97M
--
----

$ 54.97M
11.16K
11,160.0851961621
Nåværende markedsverdi på Universal ETH er $ 54.97M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UNIETH er 11.16K, med en total tilgang på 11160.0851961621. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.97M.

Universal ETH (UNIETH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Universal ETH til USD ble $ -145.446415999918.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Universal ETH til USD ble $ +184.5354896550.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Universal ETH til USD ble $ +948.3167836260.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Universal ETH til USD ble $ +2,440.000999210914.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -145.446415999918-2.86%
30 dager$ +184.5354896550+3.74%
60 dager$ +948.3167836260+19.24%
90 dager$ +2,440.000999210914+98.03%

Hva er Universal ETH (UNIETH)

Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH. uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes. Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Universal ETH (UNIETH) Ressurs

Offisiell nettside

Universal ETH Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Universal ETH (UNIETH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Universal ETH (UNIETH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Universal ETH.

Sjekk Universal ETHprisprognosen nå!

UNIETH til lokale valutaer

Universal ETH (UNIETH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Universal ETH (UNIETH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UNIETH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Universal ETH (UNIETH)

Hvor mye er Universal ETH (UNIETH) verdt i dag?
Live UNIETH prisen i USD er 4,929.03 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UNIETH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UNIETH til USD er $ 4,929.03. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Universal ETH?
Markedsverdien for UNIETH er $ 54.97M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UNIETH?
Den sirkulerende forsyningen av UNIETH er 11.16K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUNIETH ?
UNIETH oppnådde en ATH-pris på 5,430.83 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UNIETH?
UNIETH så en ATL-pris på 1,525.18 USD.
Hva er handelsvolumet til UNIETH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UNIETH er -- USD.
Vil UNIETH gå høyere i år?
UNIETH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UNIETH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:44:08 (UTC+8)

Universal ETH (UNIETH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

