Universal ETH (UNIETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,905.75 $ 4,905.75 $ 4,905.75 24 timer lav $ 5,079.12 $ 5,079.12 $ 5,079.12 24 timer høy 24 timer lav $ 4,905.75$ 4,905.75 $ 4,905.75 24 timer høy $ 5,079.12$ 5,079.12 $ 5,079.12 All Time High $ 5,430.83$ 5,430.83 $ 5,430.83 Laveste pris $ 1,525.18$ 1,525.18 $ 1,525.18 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) -2.86% Prisendring (7D) -5.25% Prisendring (7D) -5.25%

Universal ETH (UNIETH) sanntidsprisen er $4,929.03. I løpet av de siste 24 timene har UNIETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,905.75 og et toppnivå på $ 5,079.12, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNIETH er $ 5,430.83, mens den rekordlave prisen er $ 1,525.18.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNIETH endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -2.86% over 24 timer og -5.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Universal ETH (UNIETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 54.97M$ 54.97M $ 54.97M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 54.97M$ 54.97M $ 54.97M Opplagsforsyning 11.16K 11.16K 11.16K Total forsyning 11,160.0851961621 11,160.0851961621 11,160.0851961621

Nåværende markedsverdi på Universal ETH er $ 54.97M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UNIETH er 11.16K, med en total tilgang på 11160.0851961621. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.97M.