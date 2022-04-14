Universal ETH (UNIETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Universal ETH (UNIETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Universal ETH (UNIETH) Informasjon Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH. uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes. Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution. Offisiell nettside: https://unieth.rockx.com Kjøp UNIETH nå!

Universal ETH (UNIETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Universal ETH (UNIETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 51.71M $ 51.71M $ 51.71M Total forsyning: $ 11.16K $ 11.16K $ 11.16K Sirkulerende forsyning: $ 11.16K $ 11.16K $ 11.16K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 51.71M $ 51.71M $ 51.71M All-time high: $ 5,430.83 $ 5,430.83 $ 5,430.83 All-Time Low: $ 1,525.18 $ 1,525.18 $ 1,525.18 Nåværende pris: $ 4,629.53 $ 4,629.53 $ 4,629.53 Lær mer om Universal ETH (UNIETH) pris

Universal ETH (UNIETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Universal ETH (UNIETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UNIETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UNIETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UNIETHs tokenomics, kan du utforske UNIETH tokenets livepris!

