TYBENG (TYBENG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.01557954 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -12.10% Prisendring (7D) -9.04%

TYBENG (TYBENG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TYBENG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TYBENG er $ 0.01557954, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TYBENG endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -12.10% over 24 timer og -9.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TYBENG (TYBENG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 50.80K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 63.70K Opplagsforsyning 1.64B Total forsyning 2,060,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TYBENG er $ 50.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TYBENG er 1.64B, med en total tilgang på 2060000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 63.70K.