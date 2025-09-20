tuki (TUKI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00002491 24 timer høy $ 0.00002563 All Time High $ 0.00459213 Laveste pris $ 0.00001091 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.86% Prisendring (7D) -2.31%

tuki (TUKI) sanntidsprisen er $0.00002512. I løpet av de siste 24 timene har TUKI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002491 og et toppnivå på $ 0.00002563, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TUKI er $ 0.00459213, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001091.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TUKI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.86% over 24 timer og -2.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

tuki (TUKI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.08K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.08K Opplagsforsyning 998.61M Total forsyning 998,609,123.910883

Nåværende markedsverdi på tuki er $ 25.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TUKI er 998.61M, med en total tilgang på 998609123.910883. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.08K.