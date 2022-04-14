tuki (TUKI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i tuki (TUKI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

tuki (TUKI) Informasjon tuki is a project created by an artist who has been around the solana memecoin space, having been inspired by the token fwog which is another art centric token which has made a huge impact in the crypto and memecoin community. with that inspiration to have a successful community who loves his art as well, the artist decided to launch his own using a bunny as the main character to tell a story of his own. Offisiell nettside: https://www.tuki.meme/ Kjøp TUKI nå!

tuki (TUKI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for tuki (TUKI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.50K $ 23.50K $ 23.50K Total forsyning: $ 998.61M $ 998.61M $ 998.61M Sirkulerende forsyning: $ 998.61M $ 998.61M $ 998.61M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.50K $ 23.50K $ 23.50K All-time high: $ 0.00459213 $ 0.00459213 $ 0.00459213 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om tuki (TUKI) pris

tuki (TUKI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak tuki (TUKI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TUKI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TUKI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TUKIs tokenomics, kan du utforske TUKI tokenets livepris!

