TRUE (TRUE) Informasjon Truemarkets is a decentralized prediction market platform that allows users to trade on the outcomes of real-world events using cryptocurrency. Built on the Base blockchain, it leverages smart contracts to ensure transparency and security. Users can buy and sell shares in different outcomes, with market prices reflecting the probability of an event occurring. Truemarkets covers a wide range of topics, including politics, sports, technology, and finance. It operates in a non-custodial manner, meaning users retain control of their funds, and settlements are handled through oracles that verify event outcomes. Unlike traditional betting platforms, Truemarkets is more of an information market where traders profit from correctly predicting real-world events rather than simply gambling. Offisiell nettside: https://truemarkets.org/ Kjøp TRUE nå!

TRUE (TRUE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TRUE (TRUE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.07M $ 10.07M $ 10.07M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 85.91M $ 85.91M $ 85.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.72M $ 11.72M $ 11.72M All-time high: $ 0.260162 $ 0.260162 $ 0.260162 All-Time Low: $ 0.01702555 $ 0.01702555 $ 0.01702555 Nåværende pris: $ 0.117212 $ 0.117212 $ 0.117212 Lær mer om TRUE (TRUE) pris

TRUE (TRUE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TRUE (TRUE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRUE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRUE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRUEs tokenomics, kan du utforske TRUE tokenets livepris!

