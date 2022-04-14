Across Protocol (ACX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Across Protocol (ACX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Across Protocol (ACX) Informasjon Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle. Offisiell nettside: https://across.to/ Teknisk dokument: https://docs.across.to/v2/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x44108f0223a3c3028f5fe7aec7f9bb2e66bef82f Kjøp ACX nå!

Across Protocol (ACX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Across Protocol (ACX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 76.63M $ 76.63M $ 76.63M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 610.97M $ 610.97M $ 610.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 125.42M $ 125.42M $ 125.42M All-time high: $ 1.9889 $ 1.9889 $ 1.9889 All-Time Low: $ 0.03506312954269173 $ 0.03506312954269173 $ 0.03506312954269173 Nåværende pris: $ 0.12542 $ 0.12542 $ 0.12542 Lær mer om Across Protocol (ACX) pris

Across Protocol (ACX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Across Protocol (ACX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ACX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ACX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ACXs tokenomics, kan du utforske ACX tokenets livepris!

