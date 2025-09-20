TRUE (TRUE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.093433 $ 0.093433 $ 0.093433 24 timer lav $ 0.10407 $ 0.10407 $ 0.10407 24 timer høy 24 timer lav $ 0.093433$ 0.093433 $ 0.093433 24 timer høy $ 0.10407$ 0.10407 $ 0.10407 All Time High $ 0.260162$ 0.260162 $ 0.260162 Laveste pris $ 0.01702555$ 0.01702555 $ 0.01702555 Prisendring (1H) -4.38% Prisendring (1D) +0.60% Prisendring (7D) -28.71% Prisendring (7D) -28.71%

TRUE (TRUE) sanntidsprisen er $0.095257. I løpet av de siste 24 timene har TRUE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.093433 og et toppnivå på $ 0.10407, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRUE er $ 0.260162, mens den rekordlave prisen er $ 0.01702555.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRUE endret seg med -4.38% i løpet av den siste timen, +0.60% over 24 timer og -28.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TRUE (TRUE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.18M$ 8.18M $ 8.18M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.53M$ 9.53M $ 9.53M Opplagsforsyning 85.91M 85.91M 85.91M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TRUE er $ 8.18M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRUE er 85.91M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.53M.