Dagens TRUE livepris er 0.095257 USD. Spor prisoppdateringer for TRUE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRUE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

TRUE Pris (TRUE)

Ikke oppført

1 TRUE til USD livepris:

$0.095257
+0.60%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
TRUE (TRUE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:20:04 (UTC+8)

TRUE (TRUE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.093433
24 timer lav
$ 0.10407
24 timer høy

$ 0.093433

$ 0.10407

$ 0.260162

$ 0.01702555

-4.38%

+0.60%

-28.71%

-28.71%

TRUE (TRUE) sanntidsprisen er $0.095257. I løpet av de siste 24 timene har TRUE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.093433 og et toppnivå på $ 0.10407, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRUE er $ 0.260162, mens den rekordlave prisen er $ 0.01702555.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRUE endret seg med -4.38% i løpet av den siste timen, +0.60% over 24 timer og -28.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TRUE (TRUE) Markedsinformasjon

$ 8.18M

--
--

$ 9.53M

85.91M

100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TRUE er $ 8.18M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRUE er 85.91M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.53M.

TRUE (TRUE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på TRUE til USD ble $ +0.00057257.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på TRUE til USD ble $ -0.0441941041.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på TRUE til USD ble $ +0.0441783676.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på TRUE til USD ble $ +0.074905460109530266.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00057257+0.60%
30 dager$ -0.0441941041-46.39%
60 dager$ +0.0441783676+46.38%
90 dager$ +0.074905460109530266+368.06%

Hva er TRUE (TRUE)

Truemarkets is a decentralized prediction market platform that allows users to trade on the outcomes of real-world events using cryptocurrency. Built on the Base blockchain, it leverages smart contracts to ensure transparency and security. Users can buy and sell shares in different outcomes, with market prices reflecting the probability of an event occurring. Truemarkets covers a wide range of topics, including politics, sports, technology, and finance. It operates in a non-custodial manner, meaning users retain control of their funds, and settlements are handled through oracles that verify event outcomes. Unlike traditional betting platforms, Truemarkets is more of an information market where traders profit from correctly predicting real-world events rather than simply gambling.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

TRUE (TRUE) Ressurs

Offisiell nettside

TRUE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TRUE (TRUE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TRUE (TRUE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TRUE.

Sjekk TRUEprisprognosen nå!

TRUE til lokale valutaer

TRUE (TRUE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TRUE (TRUE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TRUE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om TRUE (TRUE)

Hvor mye er TRUE (TRUE) verdt i dag?
Live TRUE prisen i USD er 0.095257 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TRUE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TRUE til USD er $ 0.095257. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TRUE?
Markedsverdien for TRUE er $ 8.18M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TRUE?
Den sirkulerende forsyningen av TRUE er 85.91M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTRUE ?
TRUE oppnådde en ATH-pris på 0.260162 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TRUE?
TRUE så en ATL-pris på 0.01702555 USD.
Hva er handelsvolumet til TRUE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TRUE er -- USD.
Vil TRUE gå høyere i år?
TRUE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TRUE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:20:04 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.