Treble (TREB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.145701 24 timer høy $ 0.1529 All Time High $ 0.814964 Laveste pris $ 0.117871 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) +2.44% Prisendring (7D) -18.46%

Treble (TREB) sanntidsprisen er $0.152354. I løpet av de siste 24 timene har TREB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.145701 og et toppnivå på $ 0.1529, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TREB er $ 0.814964, mens den rekordlave prisen er $ 0.117871.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TREB endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, +2.44% over 24 timer og -18.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Treble (TREB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.50M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.43M Opplagsforsyning 9.85M Total forsyning 42,202,803.74204635

Nåværende markedsverdi på Treble er $ 1.50M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TREB er 9.85M, med en total tilgang på 42202803.74204635. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.43M.