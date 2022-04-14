Treble (TREB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Treble (TREB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Treble (TREB) Informasjon Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes: • Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards. Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem. Offisiell nettside: https://trebleswap.com Teknisk dokument: https://github.com/trebleswap/docs/blob/master/pdf/Treble-Whitepaper.pdf Kjøp TREB nå!

Treble (TREB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Treble (TREB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Total forsyning: $ 42.21M $ 42.21M $ 42.21M Sirkulerende forsyning: $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.05M $ 5.05M $ 5.05M All-time high: $ 0.814964 $ 0.814964 $ 0.814964 All-Time Low: $ 0.117871 $ 0.117871 $ 0.117871 Nåværende pris: $ 0.119738 $ 0.119738 $ 0.119738 Lær mer om Treble (TREB) pris

Treble (TREB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Treble (TREB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TREB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TREB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TREBs tokenomics, kan du utforske TREB tokenets livepris!

TREB prisforutsigelse Vil du vite hvor TREB kan være på vei? Vår TREB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

