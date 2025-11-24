Tokenize Xchange pris i dag

Sanntids Tokenize Xchange (TKX) pris i dag er $ 1.72, med en 1.77% endring de siste 24 timene. Nåværende TKX til USD konverteringssats er $ 1.72 per TKX.

Tokenize Xchange rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 137,928,279, med en sirkulerende forsyning på 80.00M TKX. I løpet av de siste 24 timene TKX har den blitt handlet mellom $ 1.68(laveste) og $ 1.73 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 50.43, mens tidenes laveste notering var $ 0.111255.

Kortsiktig har TKX beveget seg +0.11% i løpet av den siste timen og -6.75% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Tokenize Xchange (TKX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 137.93M$ 137.93M $ 137.93M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 172.42M$ 172.42M $ 172.42M Opplagsforsyning 80.00M 80.00M 80.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

