tobi (TOBI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00035904 $ 0.00035904 $ 0.00035904 24 timer lav $ 0.00037706 $ 0.00037706 $ 0.00037706 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00035904$ 0.00035904 $ 0.00035904 24 timer høy $ 0.00037706$ 0.00037706 $ 0.00037706 All Time High $ 0.01800695$ 0.01800695 $ 0.01800695 Laveste pris $ 0.00011552$ 0.00011552 $ 0.00011552 Prisendring (1H) -0.73% Prisendring (1D) -4.13% Prisendring (7D) -18.10% Prisendring (7D) -18.10%

tobi (TOBI) sanntidsprisen er $0.00036144. I løpet av de siste 24 timene har TOBI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00035904 og et toppnivå på $ 0.00037706, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOBI er $ 0.01800695, mens den rekordlave prisen er $ 0.00011552.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOBI endret seg med -0.73% i løpet av den siste timen, -4.13% over 24 timer og -18.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

tobi (TOBI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 360.96K$ 360.96K $ 360.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 360.96K$ 360.96K $ 360.96K Opplagsforsyning 998.67M 998.67M 998.67M Total forsyning 998,667,545.303896 998,667,545.303896 998,667,545.303896

Nåværende markedsverdi på tobi er $ 360.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOBI er 998.67M, med en total tilgang på 998667545.303896. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 360.96K.