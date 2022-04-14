tobi (TOBI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i tobi (TOBI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

tobi (TOBI) Informasjon Art based meme token about a frog named Tobi on solana. Launched on pump.fun 3 days ago, the Dev and artist Alex has been continuosly evolving his art style for Tobi and engaging with the community on X which has led to daily increases in holders and communtiy engagement. Tobi is about good vibes and celebrating meme culture on Solana and the community has really resonated with Alex's art style and the message we have been trying to spread with Tobi through our social media. Offisiell nettside: https://hellotobi.xyz Kjøp TOBI nå!

tobi (TOBI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for tobi (TOBI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 323.12K $ 323.12K $ 323.12K Total forsyning: $ 998.67M $ 998.67M $ 998.67M Sirkulerende forsyning: $ 998.67M $ 998.67M $ 998.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 323.12K $ 323.12K $ 323.12K All-time high: $ 0.01800695 $ 0.01800695 $ 0.01800695 All-Time Low: $ 0.00011552 $ 0.00011552 $ 0.00011552 Nåværende pris: $ 0.00032282 $ 0.00032282 $ 0.00032282 Lær mer om tobi (TOBI) pris

tobi (TOBI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak tobi (TOBI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TOBI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TOBI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TOBIs tokenomics, kan du utforske TOBI tokenets livepris!

TOBI prisforutsigelse Vil du vite hvor TOBI kan være på vei? Vår TOBI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TOBI tokenets prisforutsigelse nå!

