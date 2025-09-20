TinHatCat (THC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0,03146386 24 timer høy $ 0,0338615 All Time High $ 0,729156 Laveste pris $ 0,0307712 Prisendring (1H) +0,44% Prisendring (1D) -4,81% Prisendring (7D) -4,35%

TinHatCat (THC) sanntidsprisen er $0,03193584. I løpet av de siste 24 timene har THC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0,03146386 og et toppnivå på $ 0,0338615, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til THC er $ 0,729156, mens den rekordlave prisen er $ 0,0307712.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har THC endret seg med +0,44% i løpet av den siste timen, -4,81% over 24 timer og -4,35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TinHatCat (THC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 745,32K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 745,32K Opplagsforsyning 23,33M Total forsyning 23 333 333,0

Nåværende markedsverdi på TinHatCat er $ 745,32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på THC er 23,33M, med en total tilgang på 23333333.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 745,32K.