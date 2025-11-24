TheTrenches pris i dag

Sanntids TheTrenches (TRENCHES) pris i dag er $ 0.00013028, med en 13.48% endring de siste 24 timene. Nåværende TRENCHES til USD konverteringssats er $ 0.00013028 per TRENCHES.

TheTrenches rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 129,865, med en sirkulerende forsyning på 999.86M TRENCHES. I løpet av de siste 24 timene TRENCHES har den blitt handlet mellom $ 0.00012917(laveste) og $ 0.00015217 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00720189, mens tidenes laveste notering var $ 0.00008911.

Kortsiktig har TRENCHES beveget seg +0.85% i løpet av den siste timen og -18.53% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

TheTrenches (TRENCHES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 129.87K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 129.87K Opplagsforsyning 999.86M Total forsyning 999,857,735.007624

Nåværende markedsverdi på TheTrenches er $ 129.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRENCHES er 999.86M, med en total tilgang på 999857735.007624. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 129.87K.