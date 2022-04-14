Ternoa (CAPS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ternoa (CAPS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ternoa (CAPS) Informasjon Memories are an essential part of who we are. If memory plays an essential role in shaping us, then the truth is that memory is by its very nature a partial thing, and only media such as images, sound and texts enable us to keep and remember our past. These supports also allow us to transmit memories to succeeding generations so that they can continue to celebrate the memory of those who have left. Memories are therefore precious goods that we must be able to treat as such. The paradox of the last few decades is to have succeeded in democratizing, thanks to digital technology, the production of memory-supports in an almost unlimited way, while at the same time having failed to offer solutions to preserve them over time. Indeed, it has become increasingly difficult to store all the data we create about our lives in a secure and reliable way. A USB key or a hard disk can be easily lost; storage clouds do not guarantee a strong respect for privacy; printed photos see their colours fade, etc... Added to this is the difficulty of automatically and reliably transmitting them to third parties. How can we be sure that this video of myself, stored in some cloud, will be transmitted in 30 years, or after my death, to a loved one? In response to these needs, Capsule Corp. is developing the Ternoa Blockchain. Designed to store and eventually transmit data in a secure way, Ternoa uses the state-of-the-art technology to secure the contents and the proper triggering of data transfers. Offisiell nettside: https://www.ternoa.com Kjøp CAPS nå!

Ternoa (CAPS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ternoa (CAPS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M Total forsyning: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Sirkulerende forsyning: $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.17M $ 3.17M $ 3.17M All-time high: $ 0.227823 $ 0.227823 $ 0.227823 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00126953 $ 0.00126953 $ 0.00126953 Lær mer om Ternoa (CAPS) pris

Ternoa (CAPS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ternoa (CAPS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CAPS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CAPS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CAPSs tokenomics, kan du utforske CAPS tokenets livepris!

