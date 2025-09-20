Ternoa Pris (CAPS)
+0.01%
-5.21%
-7.05%
-7.05%
Ternoa (CAPS) sanntidsprisen er $0.00125426. I løpet av de siste 24 timene har CAPS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00125114 og et toppnivå på $ 0.0013238, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CAPS er $ 0.227823, mens den rekordlave prisen er $ 0.00091711.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CAPS endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -5.21% over 24 timer og -7.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Ternoa er $ 2.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CAPS er 1.83B, med en total tilgang på 2495986190.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.13M.
I løpet av i dag er prisendringen på Ternoa til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Ternoa til USD ble $ -0.0001673398.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Ternoa til USD ble $ -0.0004128971.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Ternoa til USD ble $ +0.0002489115084397864.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-5.21%
|30 dager
|$ -0.0001673398
|-13.34%
|60 dager
|$ -0.0004128971
|-32.91%
|90 dager
|$ +0.0002489115084397864
|+24.76%
Memories are an essential part of who we are. If memory plays an essential role in shaping us, then the truth is that memory is by its very nature a partial thing, and only media such as images, sound and texts enable us to keep and remember our past. These supports also allow us to transmit memories to succeeding generations so that they can continue to celebrate the memory of those who have left. Memories are therefore precious goods that we must be able to treat as such. The paradox of the last few decades is to have succeeded in democratizing, thanks to digital technology, the production of memory-supports in an almost unlimited way, while at the same time having failed to offer solutions to preserve them over time. Indeed, it has become increasingly difficult to store all the data we create about our lives in a secure and reliable way. A USB key or a hard disk can be easily lost; storage clouds do not guarantee a strong respect for privacy; printed photos see their colours fade, etc... Added to this is the difficulty of automatically and reliably transmitting them to third parties. How can we be sure that this video of myself, stored in some cloud, will be transmitted in 30 years, or after my death, to a loved one? In response to these needs, Capsule Corp. is developing the Ternoa Blockchain. Designed to store and eventually transmit data in a secure way, Ternoa uses the state-of-the-art technology to secure the contents and the proper triggering of data transfers.
