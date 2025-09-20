Ternoa (CAPS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00125114 $ 0.00125114 $ 0.00125114 24 timer lav $ 0.0013238 $ 0.0013238 $ 0.0013238 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00125114$ 0.00125114 $ 0.00125114 24 timer høy $ 0.0013238$ 0.0013238 $ 0.0013238 All Time High $ 0.227823$ 0.227823 $ 0.227823 Laveste pris $ 0.00091711$ 0.00091711 $ 0.00091711 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -5.21% Prisendring (7D) -7.05% Prisendring (7D) -7.05%

Ternoa (CAPS) sanntidsprisen er $0.00125426. I løpet av de siste 24 timene har CAPS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00125114 og et toppnivå på $ 0.0013238, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CAPS er $ 0.227823, mens den rekordlave prisen er $ 0.00091711.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CAPS endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -5.21% over 24 timer og -7.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ternoa (CAPS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M Opplagsforsyning 1.83B 1.83B 1.83B Total forsyning 2,495,986,190.0 2,495,986,190.0 2,495,986,190.0

Nåværende markedsverdi på Ternoa er $ 2.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CAPS er 1.83B, med en total tilgang på 2495986190.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.13M.