Ternio (TERN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.04758594$ 0.04758594 $ 0.04758594 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -20.01% Prisendring (1D) -20.48% Prisendring (7D) +96.97% Prisendring (7D) +96.97%

Ternio (TERN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TERN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TERN er $ 0.04758594, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TERN endret seg med -20.01% i løpet av den siste timen, -20.48% over 24 timer og +96.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ternio (TERN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 300.83K$ 300.83K $ 300.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 694.92K$ 694.92K $ 694.92K Opplagsforsyning 432.89M 432.89M 432.89M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ternio er $ 300.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TERN er 432.89M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 694.92K.