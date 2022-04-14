Ternio (TERN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ternio (TERN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ternio (TERN) Informasjon Ternio has built Lexicon, the world's fastest blockchain capable of over 1 million transactions per second, fully decentralized and on-chain. Ternio will use Lexicon to disrupt the enterpise business market. Fintech, Advertising, Government or any industry requiring a high transacting blockchain. Ternio has signed partnerships in advertising, a $224 billion per year market. Ternio provides a verifiable and decentralized asset that empowers advertisers to verify spend through each intermediary and gives publishers the assurance and guarantee of being paid on delivery. The BlockCard is also produced by Ternio. A physical debit card that enables card holders to spend BTC, ETH, XLM or TERN wherever debit cards are accepted. Offisiell nettside: https://unbanked.com/ Teknisk dokument: https://ternio.docsend.com/view/4jji4v4 Kjøp TERN nå!

Ternio (TERN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ternio (TERN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 261.91K $ 261.91K $ 261.91K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 432.89M $ 432.89M $ 432.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 605.02K $ 605.02K $ 605.02K All-time high: $ 0.04758594 $ 0.04758594 $ 0.04758594 All-Time Low: $ 0.00008062 $ 0.00008062 $ 0.00008062 Nåværende pris: $ 0.00060718 $ 0.00060718 $ 0.00060718

Ternio (TERN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ternio (TERN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TERN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TERN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

