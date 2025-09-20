Terminus (TERMINUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.02037651 24 timer høy $ 0.0256215 All Time High $ 0.483661 Laveste pris $ 0.01338012 Prisendring (1H) -1.29% Prisendring (1D) +11.91% Prisendring (7D) +7.15%

Terminus (TERMINUS) sanntidsprisen er $0.0228026. I løpet av de siste 24 timene har TERMINUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02037651 og et toppnivå på $ 0.0256215, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TERMINUS er $ 0.483661, mens den rekordlave prisen er $ 0.01338012.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TERMINUS endret seg med -1.29% i løpet av den siste timen, +11.91% over 24 timer og +7.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Terminus (TERMINUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.28M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.28M Opplagsforsyning 100.00M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Terminus er $ 2.28M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TERMINUS er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.28M.