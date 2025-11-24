Terminal pris i dag

Sanntids Terminal (TERMINAL) pris i dag er $ 0.00026242, med en 3.30% endring de siste 24 timene. Nåværende TERMINAL til USD konverteringssats er $ 0.00026242 per TERMINAL.

Terminal rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 222,776, med en sirkulerende forsyning på 849.87M TERMINAL. I løpet av de siste 24 timene TERMINAL har den blitt handlet mellom $ 0.00025285(laveste) og $ 0.00026927 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01162659, mens tidenes laveste notering var $ 0.00005437.

Kortsiktig har TERMINAL beveget seg -0.10% i løpet av den siste timen og -28.08% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Terminal (TERMINAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 222.78K$ 222.78K $ 222.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 262.13K$ 262.13K $ 262.13K Opplagsforsyning 849.87M 849.87M 849.87M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

