Mer om TABBY

TABBY Prisinformasjon

TABBY teknisk dokument

TABBY Offisiell nettside

TABBY tokenomics

TABBY Prisprognose

TabbyPOS Pris (TABBY)

1 TABBY til USD livepris:

$0.00081314
$0.00081314$0.00081314
+24.20%1D
TabbyPOS (TABBY) Live prisdiagram
TabbyPOS (TABBY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.182339
$ 0.182339$ 0.182339

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

+24.31%

-28.32%

-28.32%

TabbyPOS (TABBY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TABBY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TABBY er $ 0.182339, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TABBY endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +24.31% over 24 timer og -28.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TabbyPOS (TABBY) Markedsinformasjon

$ 65.05K
$ 65.05K$ 65.05K

--
----

$ 65.05K
$ 65.05K$ 65.05K

80.00M
80.00M 80.00M

80,000,000.0
80,000,000.0 80,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TabbyPOS er $ 65.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TABBY er 80.00M, med en total tilgang på 80000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.05K.

TabbyPOS (TABBY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på TabbyPOS til USD ble $ +0.00015904.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på TabbyPOS til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på TabbyPOS til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på TabbyPOS til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00015904+24.31%
30 dager$ 0-34.39%
60 dager$ 0-50.70%
90 dager$ 0--

Hva er TabbyPOS (TABBY)

What is the project about? TabbyPOS is a cash register terminal(Hardware) that supports cryptocurrency payments. It can handle various tasks for merchants, such as sales, settlement, and inventory management, as well as providing the ability to accept cryptocurrency payments. In addition, this cash register terminal features a built-in membership system that can convert points into cryptocurrency. TabbyPOS also records transaction history and cashier information and generates management reports such as sales and inventory reports. What makes your project unique? 1)TabbyPOS not only supports cryptocurrency payments but also has a built-in module for ordering and printing receipts, making it convenient for merchants to use. 2)TabbyPOS also features a built-in membership system that allows merchants to easily set up their own membership system without having to manage the exchange of goods or points, as points exist directly in the form of cryptocurrency and customers can freely use or exchange them. 3)TabbyPOS has an open API interface and is not a closed system, allowing it to collaborate with local POS enterprises and provide more diversified services. History of your project. In May 2022, Lee Koh Ching founded TabbyPOS. In August 2022, TabbyPOS issued tokens (EPOS) to raise funds on the Launch Pad platform of ErgoPAD. The fundraising was successfully completed in September 2022. TabbyPOS successfully released its Alpha version in March 2023. What’s next for your project? Our next plan is to support more mainstream cryptocurrencies and add more convenient features for daily life, such as paying utility bills, topping up mobile phone credit, and more. What can your token be used for? EPOS functions as a utility token and is used to pay for fees for token withdraw transactions. If merchants use TabbyPOS, they must also hold a certain number of EPOS.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

TabbyPOS (TABBY) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

TabbyPOS Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TabbyPOS (TABBY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TabbyPOS (TABBY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TabbyPOS.

Sjekk TabbyPOSprisprognosen nå!

TABBY til lokale valutaer

TabbyPOS (TABBY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TabbyPOS (TABBY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TABBY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om TabbyPOS (TABBY)

Hvor mye er TabbyPOS (TABBY) verdt i dag?
Live TABBY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TABBY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TABBY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TabbyPOS?
Markedsverdien for TABBY er $ 65.05K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TABBY?
Den sirkulerende forsyningen av TABBY er 80.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTABBY ?
TABBY oppnådde en ATH-pris på 0.182339 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TABBY?
TABBY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til TABBY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TABBY er -- USD.
Vil TABBY gå høyere i år?
TABBY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TABBY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.