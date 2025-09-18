Hva er Internet Computer (ICP)

The Internet Computer provides the first true “World Computer” that can run any Web 2.0 system or service, and web3 services, entirely on-the-blockchain, including demanding web3 social media, without any need for centralized traditional IT such as cloud computing services. On the Internet Computer, services like social networks can be completely controlled by community DAOs, because they run entirely from the blockchain, with the aim of making users owners and part of the team, and enabling decentralized fundraising and more sophisticated tokenization. The blockchain hosts advanced smart contracts with ground-breaking new features, which include securely serving interactive web experiences directly to end users, processing and storing data with efficiency comparable to traditional IT, and directly creating transactions on other blockchains, such as Bitcoin.

Internet Computer er tilgjengelig på MEXC



Folk spør også: Andre spørsmål om Internet Computer Hvor mye er Internet Computer (ICP) verdt i dag? Live ICP prisen i USD er 4.737 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ICP-til-USD-pris? $ 4.737 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ICP til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Internet Computer? Markedsverdien for ICP er $ 2.55B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ICP? Den sirkulerende forsyningen av ICP er 538.06M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forICP ? ICP oppnådde en ATH-pris på 750.73047694 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ICP? ICP så en ATL-pris på 0 USD . Hva er handelsvolumet til ICP? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ICP er $ 1.43M USD . Vil ICP gå høyere i år? ICP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ICP prisprognosen for en mer grundig analyse.

Internet Computer (ICP) Viktige bransjeoppdateringer

