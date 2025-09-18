Dagens Internet Computer livepris er 4.737 USD. Spor prisoppdateringer for ICP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ICP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Internet Computer livepris er 4.737 USD. Spor prisoppdateringer for ICP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ICP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Internet Computer Logo

Internet Computer Pris(ICP)

1 ICP til USD livepris:

$4.736
$4.736
-0.58%1D
USD
Internet Computer (ICP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:40:32 (UTC+8)

Internet Computer (ICP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 4.735
$ 4.735
24 timer lav
$ 4.99
$ 4.99
24 timer høy

$ 4.735
$ 4.735

$ 4.99
$ 4.99

$ 750.73047694
$ 750.73047694

$ 0
$ 0

-0.68%

-0.58%

-3.84%

-3.84%

Internet Computer (ICP) sanntidsprisen er $ 4.737. I løpet av de siste 24 timene har ICP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.735 og et toppnivå på $ 4.99, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ICP er $ 750.73047694, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ICP endret seg med -0.68% i løpet av den siste timen, -0.58% over 24 timer og -3.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Internet Computer (ICP) Markedsinformasjon

No.47

$ 2.55B
$ 2.55B

$ 1.43M
$ 1.43M

$ 2.55B
$ 2.55B

538.06M
538.06M

--
--

538,057,933.9880323
538,057,933.9880323

0.06%

ICP

Nåværende markedsverdi på Internet Computer er $ 2.55B, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.43M. Den sirkulerende forsyningen på ICP er 538.06M, med en total tilgang på 538057933.9880323. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.55B.

Internet Computer (ICP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Internet Computer for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.02763-0.58%
30 dager$ -0.511-9.74%
60 dager$ -1.317-21.76%
90 dager$ -0.022-0.47%
Internet Computer Prisendring i dag

I dag registrerte ICP en endring på $ -0.02763 (-0.58%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Internet Computer 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.511 (-9.74%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Internet Computer 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ICP en endring på $ -1.317 (-21.76%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Internet Computer 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.022-0.47% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Internet Computer (ICP)?

Sjekk ut Internet Computer Prishistorikk-siden nå.

Hva er Internet Computer (ICP)

The Internet Computer provides the first true “World Computer” that can run any Web 2.0 system or service, and web3 services, entirely on-the-blockchain, including demanding web3 social media, without any need for centralized traditional IT such as cloud computing services. On the Internet Computer, services like social networks can be completely controlled by community DAOs, because they run entirely from the blockchain, with the aim of making users owners and part of the team, and enabling decentralized fundraising and more sophisticated tokenization. The blockchain hosts advanced smart contracts with ground-breaking new features, which include securely serving interactive web experiences directly to end users, processing and storing data with efficiency comparable to traditional IT, and directly creating transactions on other blockchains, such as Bitcoin.

Internet Computer er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Internet Computer investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ICP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Internet Computer på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Internet Computer kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Internet Computer Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Internet Computer (ICP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Internet Computer (ICP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Internet Computer.

Sjekk Internet Computerprisprognosen nå!

Internet Computer (ICP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Internet Computer (ICP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ICP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Internet Computer (ICP)

Leter du etter hvordan du kjøperInternet Computer? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Internet Computer på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ICP til lokale valutaer

1 Internet Computer(ICP) til VND
124,654.155
1 Internet Computer(ICP) til AUD
A$7.15287
1 Internet Computer(ICP) til GBP
3.50538
1 Internet Computer(ICP) til EUR
4.02645
1 Internet Computer(ICP) til USD
$4.737
1 Internet Computer(ICP) til MYR
RM19.8954
1 Internet Computer(ICP) til TRY
196.01706
1 Internet Computer(ICP) til JPY
¥696.339
1 Internet Computer(ICP) til ARS
ARS$6,986.69604
1 Internet Computer(ICP) til RUB
395.5395
1 Internet Computer(ICP) til INR
417.28233
1 Internet Computer(ICP) til IDR
Rp78,949.96842
1 Internet Computer(ICP) til KRW
6,615.88368
1 Internet Computer(ICP) til PHP
270.19848
1 Internet Computer(ICP) til EGP
￡E.228.13392
1 Internet Computer(ICP) til BRL
R$25.20084
1 Internet Computer(ICP) til CAD
C$6.48969
1 Internet Computer(ICP) til BDT
576.68238
1 Internet Computer(ICP) til NGN
7,080.67812
1 Internet Computer(ICP) til COP
$18,431.90385
1 Internet Computer(ICP) til ZAR
R.82.09221
1 Internet Computer(ICP) til UAH
195.73284
1 Internet Computer(ICP) til TZS
T.Sh.11,725.21188
1 Internet Computer(ICP) til VES
Bs772.131
1 Internet Computer(ICP) til CLP
$4,523.835
1 Internet Computer(ICP) til PKR
Rs1,344.55008
1 Internet Computer(ICP) til KZT
2,564.65917
1 Internet Computer(ICP) til THB
฿150.68397
1 Internet Computer(ICP) til TWD
NT$143.15214
1 Internet Computer(ICP) til AED
د.إ17.38479
1 Internet Computer(ICP) til CHF
Fr3.74223
1 Internet Computer(ICP) til HKD
HK$36.80649
1 Internet Computer(ICP) til AMD
֏1,812.8499
1 Internet Computer(ICP) til MAD
.د.م42.72774
1 Internet Computer(ICP) til MXN
$87.11343
1 Internet Computer(ICP) til SAR
ريال17.76375
1 Internet Computer(ICP) til ETB
Br680.09109
1 Internet Computer(ICP) til KES
KSh611.92566
1 Internet Computer(ICP) til JOD
د.أ3.358533
1 Internet Computer(ICP) til PLN
17.14794
1 Internet Computer(ICP) til RON
лв20.41647
1 Internet Computer(ICP) til SEK
kr44.57517
1 Internet Computer(ICP) til BGN
лв7.86342
1 Internet Computer(ICP) til HUF
Ft1,574.24721
1 Internet Computer(ICP) til CZK
97.86642
1 Internet Computer(ICP) til KWD
د.ك1.444785
1 Internet Computer(ICP) til ILS
15.77421
1 Internet Computer(ICP) til BOB
Bs32.73267
1 Internet Computer(ICP) til AZN
8.0529
1 Internet Computer(ICP) til TJS
SM44.33832
1 Internet Computer(ICP) til GEL
12.7899
1 Internet Computer(ICP) til AOA
Kz4,318.10709
1 Internet Computer(ICP) til BHD
.د.ب1.785849
1 Internet Computer(ICP) til BMD
$4.737
1 Internet Computer(ICP) til DKK
kr30.07995
1 Internet Computer(ICP) til HNL
L124.15677
1 Internet Computer(ICP) til MUR
214.77558
1 Internet Computer(ICP) til NAD
$82.18695
1 Internet Computer(ICP) til NOK
kr47.08578
1 Internet Computer(ICP) til NZD
$8.0529
1 Internet Computer(ICP) til PAB
B/.4.737
1 Internet Computer(ICP) til PGK
K19.80066
1 Internet Computer(ICP) til QAR
ر.ق17.19531
1 Internet Computer(ICP) til RSD
дин.472.37364
1 Internet Computer(ICP) til UZS
soʻm58,481.43879
1 Internet Computer(ICP) til ALL
L390.61302
1 Internet Computer(ICP) til ANG
ƒ8.47923
1 Internet Computer(ICP) til AWG
ƒ8.5266
1 Internet Computer(ICP) til BBD
$9.474
1 Internet Computer(ICP) til BAM
KM7.86342
1 Internet Computer(ICP) til BIF
Fr14,139.945
1 Internet Computer(ICP) til BND
$6.06336
1 Internet Computer(ICP) til BSD
$4.737
1 Internet Computer(ICP) til JMD
$759.86217
1 Internet Computer(ICP) til KHR
19,024.07622
1 Internet Computer(ICP) til KMF
Fr1,980.066
1 Internet Computer(ICP) til LAK
102,978.25881
1 Internet Computer(ICP) til LKR
Rs1,432.84776
1 Internet Computer(ICP) til MDL
L78.1605
1 Internet Computer(ICP) til MGA
Ar20,960.13549
1 Internet Computer(ICP) til MOP
P37.94337
1 Internet Computer(ICP) til MVR
72.4761
1 Internet Computer(ICP) til MWK
MK8,223.95307
1 Internet Computer(ICP) til MZN
MT302.6943
1 Internet Computer(ICP) til NPR
Rs667.53804
1 Internet Computer(ICP) til PYG
33,831.654
1 Internet Computer(ICP) til RWF
Fr6,863.913
1 Internet Computer(ICP) til SBD
$38.8434
1 Internet Computer(ICP) til SCR
67.88121
1 Internet Computer(ICP) til SRD
$180.43233
1 Internet Computer(ICP) til SVC
$41.44875
1 Internet Computer(ICP) til SZL
L82.18695
1 Internet Computer(ICP) til TMT
m16.5795
1 Internet Computer(ICP) til TND
د.ت13.78467
1 Internet Computer(ICP) til TTD
$32.06949
1 Internet Computer(ICP) til UGX
Sh16,617.396
1 Internet Computer(ICP) til XAF
Fr2,643.246
1 Internet Computer(ICP) til XCD
$12.7899
1 Internet Computer(ICP) til XOF
Fr2,643.246
1 Internet Computer(ICP) til XPF
Fr478.437
1 Internet Computer(ICP) til BWP
P63.09684
1 Internet Computer(ICP) til BZD
$9.52137
1 Internet Computer(ICP) til CVE
$444.23586
1 Internet Computer(ICP) til DJF
Fr838.449
1 Internet Computer(ICP) til DOP
$293.78874
1 Internet Computer(ICP) til DZD
د.ج613.67835
1 Internet Computer(ICP) til FJD
$10.65825
1 Internet Computer(ICP) til GNF
Fr41,188.215
1 Internet Computer(ICP) til GTQ
Q36.28542
1 Internet Computer(ICP) til GYD
$991.40673
1 Internet Computer(ICP) til ISK
kr573.177

Internet Computer Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Internet Computer, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Internet Computer nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Internet Computer

Hvor mye er Internet Computer (ICP) verdt i dag?
Live ICP prisen i USD er 4.737 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ICP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ICP til USD er $ 4.737. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Internet Computer?
Markedsverdien for ICP er $ 2.55B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ICP?
Den sirkulerende forsyningen av ICP er 538.06M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forICP ?
ICP oppnådde en ATH-pris på 750.73047694 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ICP?
ICP så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ICP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ICP er $ 1.43M USD.
Vil ICP gå høyere i år?
ICP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ICP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:40:32 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

ICP-til-USD-kalkulator

Beløp

ICP
ICP
USD
USD

1 ICP = 4.737 USD

Handle ICP

ICPUSDT
$4.736
$4.736
-0.54%
ICPUSDC
$4.738
$4.738
-0.52%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker