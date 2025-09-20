SwissBorg (BORG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.394995 $ 0.394995 $ 0.394995 24 timer lav $ 0.436084 $ 0.436084 $ 0.436084 24 timer høy 24 timer lav $ 0.394995$ 0.394995 $ 0.394995 24 timer høy $ 0.436084$ 0.436084 $ 0.436084 All Time High $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 Laveste pris $ 0.00502687$ 0.00502687 $ 0.00502687 Prisendring (1H) -0.61% Prisendring (1D) -3.27% Prisendring (7D) +30.39% Prisendring (7D) +30.39%

SwissBorg (BORG) sanntidsprisen er $0.40296. I løpet av de siste 24 timene har BORG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.394995 og et toppnivå på $ 0.436084, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BORG er $ 1.64, mens den rekordlave prisen er $ 0.00502687.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BORG endret seg med -0.61% i løpet av den siste timen, -3.27% over 24 timer og +30.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SwissBorg (BORG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 397.42M$ 397.42M $ 397.42M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 397.42M$ 397.42M $ 397.42M Opplagsforsyning 982.60M 982.60M 982.60M Total forsyning 982,602,443.442 982,602,443.442 982,602,443.442

Nåværende markedsverdi på SwissBorg er $ 397.42M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BORG er 982.60M, med en total tilgang på 982602443.442. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 397.42M.