SwissBorg (BORG) Informasjon What is SwissBorg? SwissBorg’s flagship product is an all-encompassing crypto management app for retail users. It enables them to on & off ramp, exchange crypto and fiat, earn yield, buy bundles of crypto and access its launchpad investment opportunities. SwissBorg started in the ICO era of 2017 and has over 1 million registered users as of 2024. The app’s products range from on/off ramp, CEX & DEX aggregator (MEX), staking and other passive income opportunities (Earn), cryptocurrency bundles (Thematics), and a launchpad & one-time opportunities (Alpha Early Deals) and more. SwissBorg users are also entitled to airdrops if they happen as it’s one the few centralised entities redistributing them directly to their users. What is BORG? BORG is essential to the SwissBorg experience as it unlocks additional utilities in the app. The more BORG users hold in the app, the more benefits they can unlock either through Premium Tiers or ad-hoc campaigns. Benefits include lower exchange fees, higher allocation in launchpads, higher yield on Earn strategies and increased voting power in referendums proposed by SwissBorg. When was SwissBorg Founded? The project was launched in Switzerland in 2017 and the ICO lasted from Dec 7th, 2017 to January 10th, 2018 where $50 million was raised to kickstart the project. In Q1 2023 SwissBorg performed a Series A, where 16,660 big and small individual investors raised a total of over 21 million Swiss Francs (CHF). Offisiell nettside: https://swissborg.com/en/ Teknisk dokument: https://docs.swissborg.com/whitepaper/whitepaper Kjøp BORG nå!

SwissBorg (BORG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SwissBorg (BORG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 388.70M $ 388.70M $ 388.70M Total forsyning: $ 982.60M $ 982.60M $ 982.60M Sirkulerende forsyning: $ 982.60M $ 982.60M $ 982.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 388.70M $ 388.70M $ 388.70M All-time high: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 All-Time Low: $ 0.00502687 $ 0.00502687 $ 0.00502687 Nåværende pris: $ 0.396485 $ 0.396485 $ 0.396485 Lær mer om SwissBorg (BORG) pris

SwissBorg (BORG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SwissBorg (BORG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BORG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BORG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BORGs tokenomics, kan du utforske BORG tokenets livepris!

BORG prisforutsigelse Vil du vite hvor BORG kan være på vei? Vår BORG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BORG tokenets prisforutsigelse nå!

