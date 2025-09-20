Dagens sUSDS livepris er 1.068 USD. Spor prisoppdateringer for SUSDS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUSDS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens sUSDS livepris er 1.068 USD. Spor prisoppdateringer for SUSDS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUSDS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

sUSDS Pris (SUSDS)

1 SUSDS til USD livepris:

$1.07
$1.07
+0.10%1D
USD
sUSDS (SUSDS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:39:08 (UTC+8)

sUSDS (SUSDS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.063
$ 1.063
24 timer lav
$ 1.073
$ 1.073
24 timer høy

$ 1.063
$ 1.063

$ 1.073
$ 1.073

$ 1.088
$ 1.088

$ 0.961716
$ 0.961716

-0.00%

-0.02%

+0.40%

+0.40%

sUSDS (SUSDS) sanntidsprisen er $1.068. I løpet av de siste 24 timene har SUSDS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.063 og et toppnivå på $ 1.073, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUSDS er $ 1.088, mens den rekordlave prisen er $ 0.961716.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUSDS endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.02% over 24 timer og +0.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

sUSDS (SUSDS) Markedsinformasjon

$ 2.18B
$ 2.18B

--
--

$ 2.18B
$ 2.18B

2.04B
2.04B

2,037,498,988.92499
2,037,498,988.92499

Nåværende markedsverdi på sUSDS er $ 2.18B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUSDS er 2.04B, med en total tilgang på 2037498988.92499. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.18B.

sUSDS (SUSDS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på sUSDS til USD ble $ -0.000224941493616.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på sUSDS til USD ble $ +0.0040492152.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på sUSDS til USD ble $ +0.0079381236.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på sUSDS til USD ble $ +0.0118756203490903.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000224941493616-0.02%
30 dager$ +0.0040492152+0.38%
60 dager$ +0.0079381236+0.74%
90 dager$ +0.0118756203490903+1.12%

Hva er sUSDS (SUSDS)

sUSDS is the new version of sDAI, offered by Sky which offers a higher yield. sUSDS represents USDS deposited into and earning the Sky Savings Rate. The Sky Protocol is a decentralised protocol developed around the USDS stablecoin. It is managed by Sky ecosystem governance. The Sky Protocol features Sky tokens (USDS, SKY, DAI, MKR), the Sky Savings Rate, Sky Token Rewards and, soon, Activation Token Rewards and SkyLink.

sUSDS (SUSDS) Ressurs

Offisiell nettside

sUSDS Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil sUSDS (SUSDS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine sUSDS (SUSDS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for sUSDS.

Sjekk sUSDSprisprognosen nå!

SUSDS til lokale valutaer

sUSDS (SUSDS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak sUSDS (SUSDS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SUSDS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om sUSDS (SUSDS)

Hvor mye er sUSDS (SUSDS) verdt i dag?
Live SUSDS prisen i USD er 1.068 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SUSDS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SUSDS til USD er $ 1.068. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for sUSDS?
Markedsverdien for SUSDS er $ 2.18B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SUSDS?
Den sirkulerende forsyningen av SUSDS er 2.04B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSUSDS ?
SUSDS oppnådde en ATH-pris på 1.088 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SUSDS?
SUSDS så en ATL-pris på 0.961716 USD.
Hva er handelsvolumet til SUSDS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SUSDS er -- USD.
Vil SUSDS gå høyere i år?
SUSDS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SUSDS prisprognosen for en mer grundig analyse.
sUSDS (SUSDS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.