sUSDS (SUSDS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.063 $ 1.063 $ 1.063 24 timer lav $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 24 timer høy 24 timer lav $ 1.063$ 1.063 $ 1.063 24 timer høy $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 All Time High $ 1.088$ 1.088 $ 1.088 Laveste pris $ 0.961716$ 0.961716 $ 0.961716 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.02% Prisendring (7D) +0.40% Prisendring (7D) +0.40%

sUSDS (SUSDS) sanntidsprisen er $1.068. I løpet av de siste 24 timene har SUSDS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.063 og et toppnivå på $ 1.073, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUSDS er $ 1.088, mens den rekordlave prisen er $ 0.961716.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUSDS endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.02% over 24 timer og +0.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

sUSDS (SUSDS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.18B$ 2.18B $ 2.18B Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.18B$ 2.18B $ 2.18B Opplagsforsyning 2.04B 2.04B 2.04B Total forsyning 2,037,498,988.92499 2,037,498,988.92499 2,037,498,988.92499

Nåværende markedsverdi på sUSDS er $ 2.18B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUSDS er 2.04B, med en total tilgang på 2037498988.92499. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.18B.