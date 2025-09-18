Dagens Mumu The Bull livepris er 0.000002423 USD. Spor prisoppdateringer for MUMU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MUMU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Mumu The Bull livepris er 0.000002423 USD. Spor prisoppdateringer for MUMU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MUMU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mumu The Bull Logo

Mumu The Bull Pris(MUMU)

1 MUMU til USD livepris:

$0.000002423
-0.20%1D
USD
Mumu The Bull (MUMU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:52:51 (UTC+8)

Mumu The Bull (MUMU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000002385
24 timer lav
$ 0.000002811
24 timer høy

$ 0.000002385
$ 0.000002811
$ 0.000120152125296415
$ 0.000002228291124841
+0.37%

-0.20%

-19.05%

-19.05%

Mumu The Bull (MUMU) sanntidsprisen er $ 0.000002423. I løpet av de siste 24 timene har MUMU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000002385 og et toppnivå på $ 0.000002811, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MUMU er $ 0.000120152125296415, mens den rekordlave prisen er $ 0.000002228291124841.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MUMU endret seg med +0.37% i løpet av den siste timen, -0.20% over 24 timer og -19.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mumu The Bull (MUMU) Markedsinformasjon

No.1410

$ 5.53M
$ 69.05K
$ 5.65M
2.28T
2,329,915,213,859.14
2,329,915,213,859.14
97.99%

SOL

Nåværende markedsverdi på Mumu The Bull er $ 5.53M, med et 24-timers handelsvolum på $ 69.05K. Den sirkulerende forsyningen på MUMU er 2.28T, med en total tilgang på 2329915213859.14. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.65M.

Mumu The Bull (MUMU) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Mumu The Bull for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000000486-0.20%
30 dager$ -0.000001013-29.49%
60 dager$ -0.000002863-54.17%
90 dager$ -0.000000711-22.69%
Mumu The Bull Prisendring i dag

I dag registrerte MUMU en endring på $ -0.00000000486 (-0.20%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Mumu The Bull 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000001013 (-29.49%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Mumu The Bull 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MUMU en endring på $ -0.000002863 (-54.17%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Mumu The Bull 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000000711-22.69% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Mumu The Bull (MUMU)?

Sjekk ut Mumu The Bull Prishistorikk-siden nå.

Hva er Mumu The Bull (MUMU)

MUMU is a meme coin on the Solana chain.

Mumu The Bull er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Mumu The Bull investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MUMU Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Mumu The Bull på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Mumu The Bull kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Mumu The Bull Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Mumu The Bull (MUMU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Mumu The Bull (MUMU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Mumu The Bull.

Sjekk Mumu The Bullprisprognosen nå!

Mumu The Bull (MUMU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Mumu The Bull (MUMU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MUMU tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Mumu The Bull (MUMU)

Leter du etter hvordan du kjøperMumu The Bull? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Mumu The Bull på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MUMU til lokale valutaer

Mumu The Bull Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Mumu The Bull, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Mumu The Bull nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Mumu The Bull

Hvor mye er Mumu The Bull (MUMU) verdt i dag?
Live MUMU prisen i USD er 0.000002423 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MUMU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MUMU til USD er $ 0.000002423. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Mumu The Bull?
Markedsverdien for MUMU er $ 5.53M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MUMU?
Den sirkulerende forsyningen av MUMU er 2.28T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMUMU ?
MUMU oppnådde en ATH-pris på 0.000120152125296415 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MUMU?
MUMU så en ATL-pris på 0.000002228291124841 USD.
Hva er handelsvolumet til MUMU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MUMU er $ 69.05K USD.
Vil MUMU gå høyere i år?
MUMU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MUMU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:52:51 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

